Ballando con le Stelle la classifica finale | sei coppie accedono alla semifinale

con le, dal ripescaggio: ecco quando si terrà la semiin onda su Rai Unocon le, ieri sera è andata in onda una nuova puntata del talent show condotto da Milly Carlucci.Tra le tante intense emozioni che hanno vissuto i concorrenti e i telespettatori, c’è stato il ripescaggio tra leeliminate, l’unica a non esibirsi è stata Nina Zilli che nel corso di questa edizione purtroppo ha dovuto abbandonare in anticipo a causa di una frattura. Alberto Matano e Rossella Erra hanno assegnato ben due tesoretti a Massimialino Ossini e a Francesco Paolantoni. Ad essere stati ripescati e dunque a rientrare ufficialmente in gara sono stati proprio Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.Leggi anche Grande Fratello, Ilaria e le nuove confessioni: “Devo trovare il coraggio”Si viaggia verso la semiA sorpresa l’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini vince la decima puntata.