Aurora Ramazzotti si sposa, la proposta di Goffredo Cerza in un luogo speciale

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Ramazzoti si. Con un post su Instragam la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha annunciato di aver detto “sì” alladi matrimonio diarrivata a sorpresa nelpiùper loro. “2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”, si legge nella didascalia della foto che la ritrae con il compagno e il piccolo Cesare in un luna park di Londra. E laè avvenuta proprio all’interno di una cabina della ruta panoramica. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@therealgram) “Londra occupa un postonel mio cuore, e tornare qui dopo 5 anni, questa volta con Cesare, sembra di entrare in un sogno. un mix di nostalgia e bellezza ritrovata.