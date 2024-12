Lanazione.it - Addio Ape, ma il lavoro resta. Piaggio rassicura sull’occupazione

Pontedera (Pisa), 1 dicembre 2024 – Cronaca di un destino - pardòn riconversione industriale - segnato. Lo stop - dopo 76 anni e oltre due milioni di modelli venduti in tutto il mondo - alla produzione del motocarro Ape nello stabilimentodi Pontedera ha il retrogusto amaro della fine di un’epoca. Ma “era una cosa prevedibile”, secondo il segretario generale di Fiom Pisa Angelo Capone. "Al di là dell’aspetto romantico del legame col territorio – spiega Capone – per la casa motoristica di Pontedera si tratta una scelta in qualche modo obbligata. L’Ape è un euro 4 a due tempi, immaginare un due tempi euro 5 è una cosa complicata dal punto di vista della meccanica. Sarebbe necessario cambiare la motorizzazione ma a quel punto non sarebbe più un’Ape”. Nonostante ciò non dovrebbero esserci conseguenze per quanto riguarda l’occupazione.