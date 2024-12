Lettera43.it - Abusi sulle Farfalle, il presidente Fgi Tecchi: «Aspettare e bastonarle»

Leggi su Lettera43.it

«Bisogna, quando è ora dargli una bastonata nella testa». Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è quanto si sente dire da Gherardodella Federazione ginnastica italiana (Fgi), in una telefonata al consigliere Armando Guidi. La chiamata è stata intercettata nell’ambito dell’inchiesta su presunti maltrattamenti epsicologici da parte dell’allenatrice Emanuela Maccarani e dell’assistente Olga Tishina, denunciati dalle ‘’ Anna Basta e Nina Corradini. Oltre 350 le pagine di atti giudiziari raccolte dai pm di Monza, da cui emergono anche frasi censurabili pronunciate dall’avvocato Michele Rossetti, pm federale della Fgi.Anna Basta e Nina Corradini (Imagoeconomica).: «e quando è ora dare una bastonata nella testa»In teoria il procuratore federale dovrebbe agire in modo indipendente dal potere politico, ma nella pratica le cose sembrano essere andate in maniera diversa.