Lanazione.it - Tushe Prato. E’ la prima in casa

Dopo la lunga sosta che ha seguito il primo impegno in campionato, laè pronta a tornare in campo per disputare la suagaralinga di serie A2 femminile. Domani la squadra allenata da Valentina Megli se la vedrà contro un’altra formazione siciliana, la Halikada Gattopardo che, come l’Edilspi Mattroina affrontata nel turno precedente, si trova in fondo alla classifica ancora ferma a quota zero punti e con una gara in più disputata rispetto alle pratesi. Il match andrà in scena alle 10 di mattina al Pala Keynes proprio per agevolare il lungo viaggio delle avversarie che arrivano da Licata. Intanto, durante la pausa laha potuto festeggiare la convocazione nella nazionale under 17 della sua Giulia Del Bono che ha preso parte alle due partite che l’Italia ha disputato contro Slovacchia e Ucraina, dando il suo contributo con una rete alla vittoria ottenuta nei confronti di quest’ultima squadra.