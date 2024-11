Ilgiorno.it - Torna il pericolo nelle aree cani. L’incubo dei bocconi avvelenati: "Servono denunce e controlli"

L’ultimo episodio è accaduto nei giorni scorsi. Un cane è morto probabilmente dopo aver ingerito un boccone sospetto nei pressi dell’areadi via Milazzo. Il condizionale è d’obbligo perché non ci sono informazioni ufficiali il merito. Una brutta storia portata all’attenzione delle cronache da Barbara Zizza, referente Leidaa di Monza e Brianza: "In questi casi è difficile pensare a denunciare quell’ignoto che ha compiuto un gesto così vile, ma è fondamentale per poter comunque provare a risalire al presunto colpevole". Il caso si è ben presto diffuso tra i proprietari diche frequentano quella zona. Un passaparola prezioso per prestare ancora più attenzione quando si va in passeggiata con il proprio amico a quattro zampe. Ma per Zizza non basta: "Purtroppo in questi casi arrivano solo informazioni a metà.