.com - Stefano Signoroni pubblica l’album La follia della dolce vita

Leggi su .com

È disponibile in tutti gli store digitali La, il nuovo album diÈ disponibile in tutti gli store digitali La, il nuovo album disarà disponibile da gennaio anche in vinile. Preceduta dal singolo La, questa release rappresenta l’ultimo progetto del crooner ed entertainer milanese.unisce un’anima vintage a una sonorità moderna, quasi un ponte tra passato e presente. È infatti composto da beat senza tempo e melodie accattivanti che riportano alle atmosfere patinatefamosaè stato prodotto da Tommaso Ruggeri, Giacomo Ruggeri e Giordano Colombo.Insieme al disco sarà disponibile per la programmazione radiofonica il singolo Miopensiero, brano scritto da Antonio Galbiati, già autore di grandi successi, e Massimo Greco, un pezzo contemporaneo nelle sonorità ma non nell’anima che, come tutto il disco, strizza l’occhio alle melodie vintage.