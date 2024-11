Ilveggente.it - Sinner, non è come sembra: segnale forte e chiaro

, ci sono delle ragioni ben precise alla base della sua scelta: ecco quali.Fatta eccezione per la medaglia d’oro, che di certo lo ha ripagato di tutto, Novak Djokovic ha chiuso il 2024 senza aver vinto neanche un titolo Atp. Non uno Slam, non un torneo di categoria 500. Niente di niente. Cosa che ha dell’incredibile, visto che l’ex numero 1 trionfava a mani basse, più o meno ovunque andasse, dall’ormai lontanissimo 2005., non è(LaPresse) – Ilveggente.itSi è ampiamente rifatto alle Olimpiadi di Parigi, ma una cosa è sicura: non lascerà che l’anno venturo si concludasi è concluso quello ormai arrivato agli sgoccioli. Ha “cattivissime” intenzioni, il campione serbo, che nel corso del 2024 ha apportato un bel po’ di modifiche al suo team.