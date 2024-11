Ilrestodelcarlino.it - Senso unico alternato sulla SP53 Mercato Linaro

Da lunedì 2 dicembre verrà riaperta la circolazione a, regolato da semaforo e/o movieri,SP 53al km 8+100 in località Ciola diSaraceno. Tale riapertura aè resa possibile, anticipando i tempi previsti di circa dieci giorni, concentrando tutte le lavorazioniscarpata dove si andrà a lavorare con opere provvisionali per il contenimento del getto della travescarpata piuttosto che adottare la classica casseratura allestita dal ciglio stradale. Questa lavorazionescarpata permette di liberare la carreggiata e riaprire la circolazione. Contestualmente proseguono i lavori di esecuzione dei micropali sul cantiere al km 14+500 a. Tali interventi di messa in sicurezza-Ciola sono entrati nel vivo il 14 ottobre scorso per il ripristino dei tre dissesti (da realizzare a stralci) partendo dal tratto tra il Km 8+100 ed il Km 8+150 in località Ciola, in prossimità del bivio con la strada comunale via Ciola Castello, ove gli eventi atmosferici del maggio 2023, causarono un importante dissesto della scarpata di valle, lasciando solo metà della carreggiata.