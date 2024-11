Sport.quotidiano.net - Sconfitta casalinga, il Gubbio perde 1-2 contro il Pescara

(Perugia), 30 novembre 2024 – Iltorna alladopo un mese, e lo fa non sfigurando di fronte ad uncapolista che, in parità numerica, non sembra aver dimostrato una supremazia rispetto ai rossoblù. La squadra di Taurino entra bene in partita e tiene bene il campo ma alla prima sortita gli abruzzesi sono subito pericolosi. Al 21° Merola aggredisce Venturi che gli regala palla, ma da posizione defilata il n° 10 trova solo l’esterno della rete. I rossoblù rispondono pochi minuti dopo con un’azione insistita culminata dal mancino a giro di Zallu fuori di poco, ma è ancora ilad avere le occasioni più nitide. Al 31° angolo di Tunjov, sul secondo palo arriva Merola che, disturbato, manda alto. Passano pochi secondi e Tonin imbuca per Ferraris che davanti a Venturi viene murato.