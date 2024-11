Oasport.it - Sci di fondo: Klaebo fa 50 nelle sprint, sua la gara tc a Ruka. Federico Pellegrino esce in semifinale

Ormai nello sci di, almeno, funziona più o meno tutto sempre allo stesso modo: si lotta, si combatte, si prende spazio e alla fine vince sempre Johannes Hoesflot. Neanche si può definire quella che arriva una volata, dal momento che il fenomeno norvegese passa metà del rettilineo a rallentare, tanto è il vantaggio che ha. Cinquantesima vittoria in Coppa del Mondo per lui: con questa è la ventunesima in classico.Lasciati tutti per strada sulla salita,precede, col tempo di 2’25?25, il connazionale Erik Valnes, l’unico che a tratti ricon costanza a tenerlo, di 2?01. La Finlandia può rallegrarsi con il terzo posto a 3?70 di Lauri Vuorinen. Tutte posizioni, queste, che fondamentalmente arrivano senza che ci sia un reale.Non riescono a lottare per il podio Even Northug e l’otttimo Niilo Moilanen, rispettivamente quarto e quinto a 5?60 e 5?66.