Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 novembre

– Un: ledi, 302024Stasera, sabato 302024, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi.Gli uomini sono i soli animali a darsi battaglia e gli unici ad avere inventato le armi? La guerra può essere un motore di evoluzione o lascia sul campomorte e distruzione? Questi sono alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la terzaintitolata “Il viaggio della scimmia armata”. In apertura di, nello spazio dedicato ai “Dialoghi di”, Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.Un viaggio nell’animo umano per capire se vi sia una origine evolutiva alla violenza che gli uomini hanno da sempre dispiegato gli uni contro gli altri.