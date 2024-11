Roma in casa cocaina marijuana e tutto il materiale per il confezionamento | arrestato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 novembre 2024- Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella serata del 28 novembre 2024 i poliziotti del Commissariato Distaccato di P.S. “Tivoli – Guidonia” hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 59enne S.E. di Tivoli, con precedenti di polizia.L’uomo dovrà rispondere della detenzione ai fini di spaccio di gr. 128 di, gr. 16 di, oltre autile per il(buste, taglierini, 5 bilancini di precisione, 2 coltelli intrisi di verosimile sostanza stupefacente), 3 telefoni cellulari e 2.