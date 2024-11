Lanazione.it - Rete pediatrica e il ruolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer

Arezzo, 30 novembre 2024 –e il. È iniziato martedì 19 novembre, con un’audizione del comitato promotore in Regione, il percorso per l’approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare di modifica alla legge regionale 40/2005 sullae il. Il testo, deliberato dai Consigli comunali di Castiglion Fiorentino, Talla, Anghiari e Chitignano, è stato illustrato durante la prima audizione in commissione Sanità. Insieme ad Andrea Fiori, presidente dell’A.T.G.B.C. Cuore di Bimbo che da tempo insieme alle altre associazioni è impegnato a raccogliere le firme necessarie a sostegno dell’iniziativa, presenti anche l’Assessore alla Sanità del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini e il Sindaco di Talla Eleonora Ducci.