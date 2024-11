Secoloditalia.it - Quarant’anni fa ci lasciava Giovanni Volpe, l’Ingegnere diventato editore e mecenate “controcorrente”

Leggi su Secoloditalia.it

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.Se ne andò il 15 aprile del 1984 come avrebbe voluto, alla fine dei lavori dell’ultimo convegno, che aveva organizzato sotto l’egida della “Fondazione Gioacchino” da Egli stesso fondata e patrocinata., figlio dello storico Gioacchino, dopo le parole di commiato ai partecipanti e di ringraziamento ai vari oratori, che si erano succeduti nel corso dei lavori del XII “Incontro romano”, che con cadenza annuale ormai, come un appuntamento atteso di primavera, si teneva dal 1972, reclinò il capo e ci lasciò.contro corrente, giornalista graffiante ed efficace,come pochi che non se ne vedono più, organizzatore infaticabile fino all’ultimo istante di vita., era nato il 1906, aveva fatto, e bene, solamentee l’imprenditore di successo e, per passione, l’agricoltore.