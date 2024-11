Ilfattoquotidiano.it - “Qualcuno si pente di avere avuto un solo figlio?”: la domanda di una mamma scatena i commentatori. E molti si sfogano: “Mi pento di avene avuti due”, “Scelta giusta per la mia salute mentale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come voi lettori di FQMagazine ben sapete, se c’è una piattaforma nella quale le persone, in perfetto anonimato, raccontano le loro storie senza filtri, quella è Reddit. E stavolta il racconto virale, rispreso tra gli altri dal Daily Mail, è quello di unache ha postato uno scritto intitolato “essere genitori“. Come mai lo sfogo ha attirato una marea di commenti? Perché il tema controverso, ovvero quale dovrebbe essere il giusto numero di figli da. E già qui siamo di fronte a una strana: esiste un numero giusto?In ogni caso, la donna ha chiesto agli utenti genitori di figli unici se si fossero pentiti di nonaltri bambini: “Vi pentite diun? O, al contrario, vi pentite di avernepiù di uno? Il mio partner e io abbiamoil nostro bimbo quattro mesi fa.