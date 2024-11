Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, l’appello della Fondazione al Presidente ANCI: “I comuni si costituiscano Parte Civile”

Tempo di lettura: 2 minutiLaAngeloSindaco Pescatore, da anni impegnata nella promozionelegalità e nella tutela degli amministratori locali, la un appello deciso al nuovodell’Nazionale, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e a tutti iitaliani. L’invito è di seguire l’esempio del Comune di Fiorano Modenese, unendosi – collettivamente o singolarmente – per costituirsinel processo per l’di Angelo, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010.Il processo, che vede attualmente imputate quattro persone, non rappresenta solo l’occasione per fare giustizia su una vicenda drammatica, ma costituisce un momento cruciale per ribadire l’impegno delle istituzioni nei confrontilegalità,giustizia eprotezione degli amministratori locali che lavorano ogni giorno a favore delletà.