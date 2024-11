Mistermovie.it - Mister Movie | Angelina Jolie ritorna in Maleficent 2?

è pronta a fare il suo grande ritorno nei panni di Malefica, il personaggio che ha saputo trasformare in una delle figure più amate e complesse del mondo Disney. Dopo il debutto nel 2014 con Maleficent, una rivisitazione live-action de La bella addormentata nel bosco, l'attrice ha ridefinito il ruolo della "fata cattiva", donandole una profondità psicologica mai vista prima.e il legame con MaleficaIntervistata recentemente da Deadline per il suo nuovo progetto cinematografico Maria,ha riflettuto sui personaggi interpretati nell'ultimo decennio, rivelando come molti di essi, compresa Malefica e Thena di Eternals, portino con sé un bagaglio di traumi e difficoltà. Laha spiegato che Malefica incarna il conflitto tra protezione e vulnerabilità, affrontando il giudizio e la sfida di difendere ciò che le è caro.