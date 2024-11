Ilgiorno.it - Missione: regalare sorrisi 500 volontari col naso rosso sulle tracce di Patch Adams

Ci sono storie straordinarie che spesso nascono da un grande dolore. Una di queste è la storia dell’Associazione Veronica Sacchi nata dalla volontà di Ettore e Claudia Capurro per ricordare la figlia Veronica, morta il 26 dicembre 2000 a soli 17 anni, in un incidente stradale. "Quel giorno in un tragico incidente si è spento un sorriso, giovanissimo, accendendo il desiderio di farne nascere di nuovi", si legge sul sito dell’associazione che dal 2001 organizza percorsi di formazione di clownterapia rivolti ai giovani, per portare un sorriso e un momento di svago a chi ai bambini ricoverati in ospedale, gli anziani, alle persone con disabilità o che vivono momenti difficili. Oggi, 23 anni dopo, icon ‘il’ sono quasi 500 e sono presenti in undici strutture tra ospedali (come il reparto di oncologia dell’ospedale Pini e il Buzzi di Milano) case di riposo, centri diurni disabili nelle province di Milano, Monza e Brianza e Lecco.