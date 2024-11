Primacampania.it - Mario Mauro al Teatro CortéSe nel segno di Luis Sepúlveda

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1° dicembre alle ore 18, in prima assoluta, aldei Colli Aminei, andrà in scena “ ‘O cunto d’’a gavina e d’’o gatto ca ‘a mparaie a vvulà”, nella teatralizzazione interpretata e diretta dall’attore e regista. Uno spettacolo con musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Davidealla chitarra e da Emanuele De Luca al basso. Il racconto di, “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, è una celebre favola che tocca temi profondi come l’amicizia, la solidarietà, e il rispetto delle differenze. La scelta di presentarla in dialetto napoletano, nella traduzione rigorosa e appassionata di Claudio Pennino, avvenuta direttamente dal testo originario in lingua spagnola, è un modo per rendere universale e familiare questa storia dal sapore esotico, conferendole quel calore e quel colore che sono proprie della nostra lingua.