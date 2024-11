Lapresse.it - Marcell Jacobs rivede il padre Lamont dopo 16 anni

Un’attesa durata 16ma alla fine ne è valsa la pena.ha trascorso il tradizionale giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti a casa del. A darne notizia è stata la mamma del campione olimpico del 100 metri a Tokyo, Viviana Masini, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dicon il figlio seduto su un divano al fianco di papà. “Questo è il risultato della pazienza e Amore verso un credo e ideale di Famiglia, del credere che tutto è possibile! Oggi più che mai credo nei miracoli piena di gioia e lacrime: se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna! Dal 1994 al 2024: 30di lunga attesa. Festa del Ringraziamento in tutto e per tutto! L’universo continua a sostenerci nei nostri desideri! Non ti stancare di aspettare!”, ha scritto la donna.