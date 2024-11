Ilrestodelcarlino.it - Manovra di fine anno del Comune: "Irpef e rette dei servizi più alte, non potevamo fare diversamente"

Rincaro dell’addizionaleda anni intoccabile e di una fitta serie die costi dei. Li ha enunciati l’assessore Camillo Acerbi presentando in consiglio comunale il bilancio di previsione 2025, con unache per la prima volta dopo tanti anni ritocca le tasse. Assessore Acerbi, per quali ragioni scattergli aumenti? "Verradeguati per la situazione delle casse comunali che hmodificato il loro quadro negli ultimi anni: l’incremento cumulato dell’inflazione pari al 17%, i rincari energetici, i due rinnovi contrattuali ravvicinati del personale per un totale di 2,5 milioni e, da ultimo, la richiesta di contribuire con quasi 600mila euro ai conti dello Stato. Complessivamente il dato è che perle stesse cose, ora servono otto milioni in più". Come si struttura l’aumento dell’addizionale? "La proposta di revisione dell’addizionale comunaleè semplice e di modesta entità.