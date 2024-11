Inter-news.it - LIVE Genoa-Inter Primavera 2-1, il pari dura solo due minuti: ancora svantaggio!

L’è pronta a scendere in campo per la tredicesima giornata del Campionato1 contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13.00. Si gioca allo Stadio Ferruccio Chittolina., CAMPIONATO1 2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP45? L’arbitro assegna duedi recupero44? Conclusione forte e centrale di De Pieri che prova a sorprendere Consiglio. Il portiere allunga il pallone in angolo.38? Ilè costretto a spendere il primo cambio: Meconi subisce un duro colpo e non riesce a proseguire la sfida. Al suo posto entra Contarini.37? Latàduedi nuovo in. Ghirardelo calcia da fuori area sorprendendo Zamarian sul primo palo.