Gqitalia.it - La dipendenza affettiva può rovinare la tua relazione

Anche l'amore può sfuggire a quella mezza misura che ci aiuta in tutto ciò che facciamo e proviamo. Quando succede, il rischio è di scivolare in unao, per dirla in inglese, love addiction.Un'ipotesi che per alcuni può essere sorprendente perché in genere pensiamo che solo sostanze e comportamenti condannati socialmente – come gli stupefacenti, il fumo, l'alcol o il gioco d'azzardo – possano indurre.Cosa si intende perE invece no, la verità è che possiamo sviluppare dipendenze nei confronti di sostanze, comportamenti (fra cui internet, come abbiamo visto in questo articolo) e persone.