Io so tutto di te Grande Fratello Yulia e il segreto di Lorenzo | lite furiosa in Tugurio

Sono due mesi e mezzo che è iniziato ile al di là dei problemi interni come bassi ascolti e polemiche del pubblico sulla scelta dei concorrenti, sul portare avanti dinamiche noiose e sul non adottare provvedimenti di fronte all’evidenza, uno tra tutti i gieffini è continuamente nell’occhio del ciclone. Stiamo parlando ovviamente diSpolverato.Sono settimane che l’hashtag “fuori” è in tendenza sui social ma a quanto pare anche alcuni suoi coinquilini sono stanchi dei suoi atteggiamenti, non solo i telespettatori. Per esempioBruschi, che è sempre stata amica del modello ma dopo giorni di scontri nel, dove sono entrambi rinchiusi, la scorsa notte è a dir poco esplosa contro di lui.Leggi anche: “Fuori Signorini, dentro lei”., c’è già il nome della nuova conduttriceGF,e ildiNon solo ha accusatodi avere un comportamento prevaricante, che finisce sempre per creare malumori e atteggiamenti da gangster e aggressivi, ha ammesso di “sapere molte cose scomode su”.