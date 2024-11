Inter Primavera piegata da Ghirardelli Nerazzurri sconfitti 3-1 dal Genoa

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Si ferma a 7 la striscia di risultati utili consecutivi dell’di Zanchetta nel campionato. Nel match di oggi delle ore 13:00 sul campo delè maturata la terza sconfitta nella competizione, con i liguri che hanno avuto la meglio per 3 reti a 1, provocando aiuna brutta battuta di arresto nella risalita alla cima della classifica che, in caso di vittoria del Sassuolo, potrebbe diventare distante ben 4 lunghezze.Ghirardello mattatore di giornataPronti via e dopo 10 minuti l’è già sotto a causa della rete siglata dall’esterno rossoblù Fazio. Gli uomini di Zanchetta acciuffano il pareggio al 34? grazie a Della Mora, schierato titolare a causa della convocazione di Aidoo in prima squadra, per poi ritrovarsi nuovamente sotto dopo appena due giri di orologio con la rete ad opera della prima puntana Ghirardello che, non contento, infligge anche il colpo del k.