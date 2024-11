Lapresse.it - Incidente sul lavoro nel Bolognese: 50enne muore cadendo dal traliccio

Un operaioè morto dopo essere precipitato da unieri pomeriggio nel. L’operaio, dipendente della Elecnor Italia, era a un’altezza di circa 3 metri quando è caduto, per ragioni ancora in corso di accertamento. Al momento dell’era solo. Un passante si è accorto della presenza dell’uomo ferito e ha allertato i soccorsi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, ilè deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e della stazione di Sasso Marconi per i rilievi del caso.