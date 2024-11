Fuori Signorini dentro lei Grande Fratello c’è già il nome della nuova conduttrice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non è un mistero che questa edizione delfatica a decollare. Non convincono troppo i protagonisti, tantomeno le dinamiche che si sono create nella casa e il risultato è che i dati di ascolto arrivano ai minimi storici. L’ultima puntata del reality è colata a picco arrivando solo al 13,9% di share e scendendo ampiamente sotto i 2 milioni di telespettatori.Cambi di programmazione continui all’internosettimana, fino all’ultimo, decisamente poco fortunato, che vede ilscontrarsi con il fortissimo Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Sono giorni se non settimane che si vocifera di riunioni urgenti a Mediaset per far fronte a questa situazione e i rumor si concentrano anche su una clamorosa chiusura anticipata del programma un tempo di punta di Canale 5.