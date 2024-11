Calciomercato.it - Fonseca è una furia: ecco cosa è successo in Milan-Empoli

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico del Diavolo è stato ammonito al ventesimo del primo tempo, dopo aver perso letteralmente il controllo per l’ennesimo fallo su LeaoUn Paulocosì nervoso in tredici partite di Serie A e cinque di Champions League non lo si era mai visto. Il portoghese ha letteralmente perso il controllo per l’ennesimo fallo subito da Rafa Leao.è unain(LaPresse) – Calciomercato.itIl mister del Diavolo è andato su tutte le furie, prendendosela prima con il IV Uomo poi con l’arbitro che non ha potuto far altro che ammonirlo. La rabbia nasce per la direzione del fischietto Federico Dionisi, che non ha ancora estratto alcun cartellino giallo per i toscani. E’ finito tra i cattivi, invece, Matteo Gabbia.L'articoloè unainproviene da CalcioMercato.