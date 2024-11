Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Inzaghi attenua l’emergenza: una certezza recuperata!

Leggi su Inter-news.it

Gli infortuni continuano a mettere i bastoni tra le ruote a Simone. Alla vigilia di, però, il mister ritrova una conferma che può partire in direzione Firenze insieme al resto del gruppo.LA CONTA – Come per molte squadre, italiane e non, anche per l’il quadro infortuni non è idilliaco quest’anno. Simone, che deve destreggiarsi fra campionato e Champions League, raramente ha a disposizione la sua rosa al completo per farlo. Anche in occasione dila lista degli assenti presente un conto salato, con anche nomi particolarmente rilevanti. Alla trasferta dell’Artemio Franchi saranno in quattro a non partecipare: Benjamin Pavard – che non potrà vedere il campo fino all’anno nuovo -, Carlos Augusto, Raffaele Di Gennaro e Francesco Acerbi. Tra ricadute e nuovi problemi fisici, pernasce una sorta di emergenza, soprattutto in difesa.