Cooper Koch Stuart McClave è il suo fidanzato

Lo scorso mese, ospite da Andy Cohen nello show Watch What Happens Live, non ha solo rivelato di non aver usato alcuna protesi nella serie Monsters sui fratelli Menendez, ma anche di essere. La domanda gliel’ha fatta in collegamento una fan: “Hai un ragazzo? E se non ce l’hai, la tua vita sentimentale è cambiata da quando è uscito Monsters?“. Una domanda semplice a cuiha risposto: “Bella domanda. Ho un ragazzo, quindi. Mi dispiace!“. La foto delera già trapelata, ma ora abbiamo anche un nome e un cognome del fortunato:.37 anni già compiuti (ne ha 28),è famoso per aver prodotto, scritto e diretto il documentario On The Line: The Richard Williams Story, incentrato sul padre di Serena e Venus Williams.