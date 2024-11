Sport.quotidiano.net - Como-Monza 1-1, Caprari su rigore replica a Engelhardt

, 30 novembre 2024 – Pari spettacolo al Sinigaglia dove è andato in scena il derby trache si è concluso sull’1-1. I padroni di casa sono partiti forte, giostrando con pazienza il pallone e al 36’ sono passati in vantaggio grazie al colpo di testa di Enngelhart. Ilnon ha però mollato la presa sul match e a inizio ripresa ha riagguantato il pari con iltrasformato da(al 54’). Di colpo il match si è sbloccato e, grazie anche ai cambi operati dai due tecnici, le squadre hanno ulteriormente alzato i ritmi e nel finale hanno tentato il tutto per tutto creando occasioni ghiottissime come quelle capitate a Djuric (palo) e Belotti. Primo tempo Ilalza subito i giri del motore, prende in mano il pallino del gioco con un fitto fraseggio e al 5’ lancia il primo segnale alcon Fadera che dal limite fa partire un destro a giro che sfila di poco sul fondo.