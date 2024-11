Secoloditalia.it - Colpo grosso in casa della dem Moretti, che fa il pistolotto immigrazionista: i ladri potrebbero essere italiani

Stavolta è toccata all’eurodeputata Pd Alessandrarimanere vittima di un odioso furto in. Un caso domestico che l’europarlamentare dem ha raccontato in una testimonianza social con tanto di immagini dell’effrazioneportasua abitazione a Vicenza.“Di rientro da Bruxelles ho fatto questa brutta sorpresa – scrive Alessandranel post – All’ inizio pensavo che ifossero ancora dentroe ho chiamato la polizia”. I malviventi, stando al racconto, hanno messo a soqquadro l’intera abitazione.Alessandrae la coda di paglia dem:“Hanno perlustrato internied esterni del giardino e mi sono rimasti accanto per calmare il mio spavento. Desidero davvero ringraziare gli agenti, la scientifica e il Questore Dario Sallustio per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.