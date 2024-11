Notizie.com - Canone Rai, arrivano conferme: quanto si pagherà nel 2025

novità importanti sulRai, di cui si sta molto discutendo in queste settimane: la proroga dello sconto è stata bocciata in Commissione Bilancio.Sta per concludersi l’iter parlamentare della Legge di Bilancioche fra poche settimane dovrà essere approvata, il via libera definitivo è atteso entro la fine dell’anno. Tra i vari emendamenti presentati dai partiti, oltre 4.500 in totale, anche quello per prorogare lo sconto sulRai, a firma della Lega.Rai,sinel(Notizie.com)La proposta, però, è stata bocciata in Commissione Bilancio, a votare contro anche gli alleati di Governo di Forza Italia che non si sono mai detti favorevoli alla conferma del taglio sull’imposta. Una bocciatura che, dunque, porterà ilRai a salire già a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, nonostante in molti sperassero in una proroga della misura.