Bucchi | Il Napoli può sfidare l’Inter

L’ex attaccante dele attuale allenatore Cristianha rilasciato un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, offrendo una valutazione approfondita sul momento dele sul confronto con, la squadra attualmente considerata la più forte in Serie A., che ha avuto una carriera da protagonista con la maglia azzurra e ha allenato diversi club di Serie A e B come Benevento, Sassuolo e Ascoli, ha parlato del potenziale dei partenopei e della sfida con i nerazzurri.: una squadra solida ma con margini di crescitaSecondo, ilsi presenta come una delle squadre più temibili del campionato. “Ilè l’anti Inter”, ha dichiarato, evidenziando come la squadra di Spalletti (o di chi lo ha sostituito, considerando i cambi in panchina) sia una realtà solida, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.