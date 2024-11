Sport.quotidiano.net - Borussia Dortmund-Bayern Monaco: dove vedere il classico della Bundesliga in Tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 novembre 2024 – Un cammino completamente diverso quello di, con i primi che occupano la testaclassificacon 29 punti mentre i secondi si trovano al quinto posto, con 10 lunghezze in meno. Finora ilè stato praticamente perfetto: 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, con il miglior attacco (36 gol fatti) e la miglior difesa del campionato (7 reti subite). Il, invece, è partito un po’ a singhiozzo, collezionando 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, per un totale di 19 punti, dietro Leverkusen, RB Lipsia e Eintracht Francoforte. D’altro canto, però, c’è un ottimo cammino in Champions League per i ragazzi di Nuri Sahin, che con 4 vittorie e 1 sconfitta si trovano al terzo posto a pari punti col Barcellona, dietro Inter e Liverpool.