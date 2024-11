Formiche.net - Bandire è più semplice che educare. La legge australiana sui social vista da Palmieri

(peraltro senza sapere come realizzare il bando) è piùche”.Questo il testo del mio post Linkedin, con cui ho commentato la notizia che il governo australiano ha proibito l’accesso aiai minori di sedici anni.È un tema complesso. Senza pretesa di aver ragione ma con il desiderio di contribuire al ragionamento su come affrontare questa epoca inedita, difficile ma straordinaria, ecco alcuni punti per sviluppare il mio sintetico commento Linkedin.– Il bando aiperrischia di contribuire involontariamente alla deresponsabilizzazione dei genitori, che sono il punto decisivo della questione. Sono loro, siamo noi genitori che troppo spesso mettiamo i nostri device addirittura in mano a bambini di due anni o poco più, per tenerli tranquilli.– Definisco leggi di questo tipo “provvedimenti clickbait”.