Ilnapolista.it - Alice D’Amato: «i ragazzi sono superficiali, senza valori e hanno un solo scopo. Non parliamo dei sacrifici»

: «iun. Nondi»La Stampa intervista, 21 anni, genovese, medaglia d’oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi (e argento a squadre).Scrive La Stampa:Ha vissuto la stagione sportiva più esaltante della carriera ma non è facile portare sulle spalle il peso di un’improvvisa notorietà per chi, come lei, non ama la mondanità. Si destreggia tra inviti, comparsate, show e interviste. Ma questa non è la sua dimensione.Lei dice: «stanca, la popolarità mi travolge»., come è cambiata la sua vita dopo l’oro ai Giochi?«Non pensavo che sarebbe diventata così impegnativa.sempre in giro, da una parte all’altra. Difficile».Ha sentito quello che ha detto Gianmarco Tamberi: “Non amo il salto in alto ma il basket”?.