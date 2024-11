Agi.it - Al via in Abruzzo la Fiera Internazionale del Tartufo

AGI - Al via ladei Tartufi d', l'appuntamento dedicato a uno dei tesori enogastronomici più importanti della Penisola che, per il terzo anno, va in scena in una delle sue terre d'elezione. L', infatti, rappresenta una delle migliori aree di produzione di tartufi italiani, sia in termini di eterogeneità vantando ben nove varietà, sia in termini di volume con una produzione annua di 800 quintali, di cui 380 commercializzati all'interno della regione per un fatturato di oltre 5 milioni di euro. Un patrimonio di biodiversità simbolo di un territorio ricco di tradizioni e sapori autentici che L'Aquila, proclamata Capitale della Cultura 2026, è pronta a celebrare da oggi fino a domenica 1 dicembre, nello scenario di Piazza del Duomo, nel cuore del capoluogo abruzzese.