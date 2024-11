Ilrestodelcarlino.it - "Voglio una gara gagliarda e con adrenalina"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vogliamo fare a tutti i costi una prestazione, sappiamo che questa è una partita particolare per la città e i nostri tifosi. Aspettare il Sassuolo o andarlo a prendere alto? La differenza la faranno l’atteggiamento e l’attenzione, non possiamo permetterci di regalare nulla, dobbiamo essere precisi e concentrati per 90 minuti". Mister Viali suona la carica e prepara i suoi alla lotta. "Credo che non si possa nemmeno chiamare derby – argomenta il tecnico – Sono squadre che giocano in casa entrambe senza però essere della stessa città, è unaparticolare e inedita per questa categoria, ma al di là di questo, l’unica cosa che conta davvero sarà il nostro atteggiamento. La squadra è in crescita e lo ha dimostrato anche a Cesena dove dopo il loro gol del pari siamo rimasti compatti e abbiamo avuto due occasioni nitide per vincere".