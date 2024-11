Iodonna.it - Una banda di bizzarri personaggi alla ricerca dell'ultima piantina di marijuana rimasta sulla Terra

In onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2, Fgirare è il secondo film diretto e interpretato da Giampaolo Morelli. La storia è quella, tutta da ridere, di unadiche, in un futuro distopico, progettano un furto per rubare l’disopravvissuta a un misterioso virus. “Pesci piccoli”: su Prime Video i The Jackal tra influencer, algoritmi e TikTok X Leggi anche › Giampaolo Morelli: «Vi spiego i trucchi per farla innamorare» Fgirare, la trama del film in prima tv su Rai 2In un futuro non troppo lontano un virus, il CH3, ha estinto la cannabis.