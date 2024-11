Ilgiorno.it - “Un campione per amico“. A lezione 500 ragazzi

In campo non con uno, ma con quattro campioni dello sport. Tutti insieme. E che – ex - campioni: il tennista Adriano Panatta, il pallavolista Andrea Lucchetta, il calciatore Ciccio Graziani e il rugbista Martín Leandro Castrogiovanni. Cinquecento bambini eni delle elementari e delle medie di Lecco ieri mattina hanno giocato con loro sul campo del Palataurus, il palasport della Città dei Promessi sposi. È stata un’occasione di sport e sano divertimento, ma anche di inclusione. E poi di educazione alla sostenibilità, educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa, "Unper", alla sua 23^ edizione, patrocinata da Coni e ministero di Sport e Giovani, è stata infatti sponsorizzata dai vertici di Banca Generali, guidati dall’ad Gian Maria Mossa. "Crediamo sia importante trasmettere a bambini eni l’esempio di questi quattro grandi campioni, ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani", spiega Massimiliano Melegari, sales manager di Banca Generali in Lombardia e Trentino Alto Adige.