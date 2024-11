Sport in tv venerdì 29 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Ile glidiglidella giornata di oggi,29. Dopo il ritorno delle coppe europee con i tre giorni ricchi di partite tra Champions, Europa e Conference League, nuovo appuntamento con i campionati nazionali: in particolare, la Serie A vedrà in scena l’anticipo tra Cagliari e Verona. Non solo calcio, però, perché prosegue anche il turno di Eurolega con l’Olimpia Milano attesa dalla sfida di altissimo livello contro il Fenerbahce degli ex Melli e Hall. Spazio anche agli sci a Ruka, dove si terranno le prove di sci di fondo e salto, mentre in Qatar prende il via il penultimo weekend di Formula 1.in tv29digliFace.