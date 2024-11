Sport.quotidiano.net - Sella, stoppa la sorpresa Cividale. Di Paolantonio: "Cogliere l’occasione"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dodici giorni dopo l’ultima apparizione con sconfitta a Pesaro, latorna in campo: questa sera a Cento, nell’anticipo della 14°giornata, arriva(palla a due ore 20.45, diretta Raisport). E la Baltur Arena risponde presente, al gran completo, colorando le gradinate di biancorosso per il succoso e intrigante appuntamento contro la seconda della classe. Esauriti Settore Zimmer e Gradinata Nord, e con la Gradinata Ghelfi che, nella serata di ieri, era ad un passo dal sold-out. Ora toccherà ai protagonisti sul parquet, far rivivere al pubblico dellaserate dallo stesso sapore di quelle recenti con Cremona e Piacenza, difendendo il fortino centese che anche stavolta ribollirà d’entusiasmo nella Benedetto Sport Night, l’iniziativa che ha coinvolto centinaia di giovani iscritti alle società sportive del territorio.