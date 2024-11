Sciopero oggi 29 novembre per trasporti scuola e sanità | chi si ferma

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –generale, 29, in tutti i settori tranne i treni. La mobilitazione nazionale contro la manovra, proclamata da Cgil e Uil, coinvolge i settori pubblici e privati, dallaalla, dalle fabbriche alle poste, passando per giustizia, commercio, ministeri e vigili del fuoco. Per tutti i settori coinvolti, lo stop previsto è di otto ore o per l’intero turno di lavoro.ridotto invece a quattro ore – dalle 9 alle 13 – per il trasporto pubblico, aereo e marittimo, per la precettazione del Mit. Escluso del tutto il trasporto ferroviario perché sulla base delle rilevazioni del Garante scioperi era stato già sfilato dalla lista dei settori aderenti alla mobilitazione nel rispetto della ‘regola dei dieci giorni’. “Loè un diritto sacrosanto, come sacrosanto è il diritto alla Salute, alla mobilità” ha detto il ministro deie delle Infrastrutture, Matteo Salvini.