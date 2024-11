Ilgiorno.it - Saronno, spaccio nei boschi: sgominata la banda dei soldi nella lavatrice

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 novembre 2024 – Un incasso di oltre 5.000 euro al giorno. Era fiorente l’attività dinelle zoneve del Saronnese, fra la stazione Sud cittadina e Caronno Pertusella, messa in piedi da un gruppo di tunisini. Laè statadai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia cittadina. La scintilla Punto di partenza dell’indagine è stato l’accoltellamento di un diciassettenne nordafricano, colpitozona di Cascina Colombara. Nel corso degli accertamenti, che hanno portato in un primo tempo all'arresto del presunto responsabile dell’aggressione, si sono scoperti numerosi dettagli riguardanti l’attività di. A quanto pare i leader del gruppo non frequentavano l'areava dove avveniva materialmente lo, ma operavano da casa.