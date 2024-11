Ilgiorno.it - Saluti romani al corteo per Ramelli. Tutti assolti gli estremisti di destra

MILANO Il Tribunale ha assolto con formula piena, "perché il fatto non sussiste", 23 militanti di estremache erano imputati per aver risposto alla chiamata del "presente" e aver fattoalche si era tenuto il 29 aprile del 2019 alla memoria di Sergio, militante neofascista ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975. La Procura aveva chiesto 23 condanne a pene comprese tra i 2 e i 4 mesi per gli imputati, militanti di movimenti come Lealtà Azione, Forza Nuova e Casapound, che erano accusati di "manifestazione fascista", sulla base dell’articolo 5 della legge Scelba, davanti al giudice della nona penale Mariolina Panasiti. Per un’imputata, invece, lo stesso pm Enrico Pavone aveva chiesto l’assoluzione dalla sola accusa che le veniva contestata, l’aver violato prescrizioni in materia di pubblica sicurezza per avere fatto in modo che il, che doveva essere statico, si muovesse lungo un percorso non autorizzato.