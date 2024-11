Davidemaggio.it - Robbie Williams alla finale di X Factor

Saràl’ospite internazionale delladi X2024. Il cantante inglese salirà sul palco allestito per l’occasione nella suggestiva cornice di Piazza Del Plebiscito a Napoli per unache si prospetta davvero inedita per il talent show di Sky Uno.presenterà anche Better Man, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera, che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio.I finalisti di X2024L’appuntamento è per giovedì 5 dicembre alle 21 in diretta su Sky Uno e Tv8. A contendersi la vittoria i finalisti, proclamati ieri sera dconduttrice Giorgia. Si tratta di Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI – tutti e tre di Achille Lauro, che arriva incon la squadra al completo – e Mimì, di Manuel Agnelli.