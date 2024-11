Gaeta.it - Riattivata la seconda corsia dell’A6: interventi dopo il maltempo e monitoraggio continuo

Facebook WhatsAppTwitter L’autostrada A6 tra Millesimo e Ceva è tornata operativa nellain direzione Torino,una chiusura di alcune settimane. Il ripristino è avvenuto in seguito alla necessità di effettuare un cambio di carreggiata a causa di frane che avevano interessato la zona. La società concessionaria Autostrada dei Fiori ha reso noto che questa decisione è stata presa in seguito a dati dirassicuranti.Chiusura necessaria e ripristino della viabilitàLa carreggiata era stata chiusa a partire dal 31 ottobre,che le intense piogge del 26 e 27 ottobre avevano fatto destare preoccupazioni. Durante quel periodo, si erano superate le soglie di allerta del sistema diposto in essere sul versante colpito da smottamenti. Questo ha portato alla decisione di chiudere la carreggiata in direzione Savona, costringendo i veicoli a uscire obbligatoriamente a Ceva.