Osimhen Galatasaray i turchi spingono sempre di più e hanno l’accordo con l’attaccante! Pista definitivamente tramontata per la Juve? Le ultime

Osimhen Galatasaray, i turchi spingono sempre di più per l’attaccante nigeriano: tutte le ultimissime novità. Victor Osimhen ha deciso di dire sì al Galatasaray, confermando il suo desiderio di proseguire la carriera con il club turco. Come riportato da Fabrizio Romano su X, le condizioni personali sono già state concordate fino al 2028, con Osimhen che ha accettato l’offerta del Galatasaray, rimanendo fermo sulla sua volontà di cambiare aria. Tuttavia, il passo decisivo per concludere definitivamente l’affare dipenderà ora dalla trattativa tra il Galatasaray e il Napoli. La squadra turca ha fatto un’offerta iniziale di 55 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro), mentre l’Al Hilal aveva messo sul piatto una proposta da 75 milioni di sterline, pari a 87 milioni di euro, per pagare la clausola rescissoria di Osimhen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com